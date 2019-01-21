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Mete Adanır, Kabri Başında Anıldı

Mete Adanır, kazanın 30. yılında kabri başında anıldı

21 Ocak 2019 Pazartesi 17:59
Mete Adanır, Kabri Başında Anıldı

 Samsunspor kafilesinin 30 yıl önce geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren futbolculardan Mete Adanır, kazanın 30. yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) kabri başında anıldı.

Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak maç için 20 Ocak 1989'da yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışması sonucu hayatını kaybedenler KKTC'li futbolcu Mete Adanır için Lefkoşa Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Törene, Mete Adanır'ın KKTC'de futbol oynadığı Doğan Türk Birliği futbolcuları ve yöneticileri, spor yazarları, sevenleri ve ailesi katıldı. Törende konuşan Mete Adanır'ın ağabeyi Eralp Adanır, Mete'nin ölümünün üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen acılarının hala taze olduğunu söyledi.

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Eralp Adanır, ağabeyi Mete Adanır'ın hatırasını yaşatmak için aile ve vakıf olarak ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini dile getirdi. 

Doğan Türk Birliği Başkanı Bayar Piskobulu da Mete Adanır'ı yaşatmanın kendilerinin görevi olduğunu belirterek, "Mete bizim için bir idoldür, bir semboldür. Hep öyle de kalacaktır. Onu adını gelecek nesilerde yaşatmak, Mete gibi bir sporcuyu örnek göstermek bizler için gurur kaynağıdır. Kazada yaşamını kaybedenlerin ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı. 

Konuşmaların ardından Mete Adanır için saygı duruşunda bulunularak, dualar edildi.

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