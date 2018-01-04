Mete yolcu

BRT Spor'un haberine göre, Cihangir, başarılı futbolcusu Mete Sağır’ı gözden çıkardı. Cihangir’in 10 numaralı futbolcusu Mete Sağır, takımdan ayrılıyor. Mesarya temsilcisinde uzun yıllardır başarılı performansı ile dikkat çeken Mete, Teknik Direktör Toygar Davulcu’nun takımda düşünmemesinden dolayı ayrılıyor.

Mete ile dün gerçekleştirilen toplantının ardından ayrılık kararının alındığı ve başarılı isme başka ekiplerle konuşma izni verildi. Teklif gelmesi durumunda Mete, ligin ikinci devresinde başka bir ekipte ter dökecek.