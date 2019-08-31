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Mevlüt Erdinç resmen Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe milli futbolcu Mevlüt Erdinç'e 2 yıllık imza attırdı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 09:04
Mevlüt Erdinç resmen Fenerbahçe'de!

Süper Lig’in lideri Fenerbahçe, Vedat Muriqi’ten sonra ikinci forvetini de kadrosuna kattı! Sarı-lacivertliler, geçen sezon Antalyaspor’da kiralık olarak forma giyen ve Medipol Başakşehir’den ayrılan Mevlüt Erdinç’e imza attırdı.

Milli futbolcu, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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SON DAKİKA | Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç'i açıkladı!

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Fenerbahçe’nin resmi siteden duyurduğu transfer açıklaması şöyle;

“Kulübümüz, milli oyuncu Mevlüt Erdinç ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ile Sportif Direktörümüz Damien Comolli hazır bulundu.

Bedelsiz olarak kadromuza kattığımız Mevlüt Erdinç'e Fenerbahçe'ye ‘hoş geldin' diyor, sarı lacivertli forma altında başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü”

Mevlüt, Fenerbahçe’de 9 numaralı formayı giyecek

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Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ErdinçFenerbahçe
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