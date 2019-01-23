MHK kış semineri başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından organize edilecek olan KTFF-MHK Hakem Kış Semineri, 23-24 Ocak 2019 tarihlerinde Girne Grand Pasha Hotel’de gerçekleştirilecek. Seminerin açılışı 24 Ocak 2019 Perşembe günü saat 10.00’da gerçekleşecek. Söz konusu seminerde KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu açılış konuşmasında konuşacak.

Bu yıl Türkiye’den konukların da yer alacağı seminerde TFF MHK Başkanvekili Bedri Dölkeleş, TFF MHK Üyesi Kadir Tozlu, TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı, TFFHGD Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Şahin ve eski hakem Erman Toroğlu katılacak.

PROGRAM

23 Ocak 2019, Çarşamba Saat Aktiviteler 12.30-13.30 Hakemlerin Hotele Girişi 14.00-14.05 Programın Tanıtımı 14.05-14.45 İlk Devrenin Analizi (MHK Başkanı, Sadık Özbilgehan) 14.45-15.00 Kahve Molası 15.00-15.45 Elle Oynamalar ve Ellerin Kullanımı (MHK Üyesi, Derviş Atakan) 15.45-16.00 Ara 16.00-16.45 BGŞ-UVA (DOGSO-SPA), Ceza Alanı Kararları, Mücadeleler 16.45-17.00 Kahve Molası 17.00-17.45 Tutmalar, Aldatmalar, Çatışma (MHK Üyesi, Derviş Atakan) 17.45-18.00 Ara 18.00-18.45 Oyunun Kuralları (MHK Üyesi, Derviş Atakan) 19.00-22.00 Akşam Yemeği