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MHK kış semineri başlıyor

23 Ocak 2019 Çarşamba 16:27
MHK kış semineri başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından organize edilecek olan KTFF-MHK Hakem Kış Semineri, 23-24 Ocak 2019 tarihlerinde Girne Grand Pasha Hotel’de gerçekleştirilecek. Seminerin açılışı 24 Ocak 2019 Perşembe günü saat 10.00’da gerçekleşecek. Söz konusu seminerde KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu açılış konuşmasında konuşacak.

Bu yıl Türkiye’den konukların da yer alacağı seminerde TFF MHK Başkanvekili Bedri Dölkeleş, TFF MHK Üyesi Kadir Tozlu, TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı, TFFHGD Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Şahin ve eski hakem Erman Toroğlu katılacak.

 PROGRAM

23 Ocak 2019, Çarşamba
Saat Aktiviteler
12.30-13.30 Hakemlerin Hotele Girişi
14.00-14.05 Programın Tanıtımı
14.05-14.45 İlk Devrenin Analizi (MHK Başkanı, Sadık Özbilgehan)
14.45-15.00 Kahve Molası
15.00-15.45 Elle Oynamalar ve Ellerin Kullanımı (MHK Üyesi, Derviş Atakan)
15.45-16.00 Ara
16.00-16.45 BGŞ-UVA (DOGSO-SPA), Ceza Alanı Kararları, Mücadeleler

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(MHK Üyesi, Derviş Atakan)
16.45-17.00 Kahve Molası
17.00-17.45 Tutmalar, Aldatmalar, Çatışma (MHK Üyesi, Derviş Atakan)
17.45-18.00 Ara
18.00-18.45 Oyunun Kuralları (MHK Üyesi, Derviş Atakan)
19.00-22.00 Akşam Yemeği

 

 

 

 

24 Ocak 2019, Perşembe
Saat Aktiviteler
07.00-09.45 Sabah Kahvaltısı
10.00-10.30 Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Konuşmalar
10.30-11.00 Kahve Molası
11.00-12.00 Unutulmuş Fotoğraflar (Bedri Dölkeleş, TFF-MHK Başkan Vekili)
12.00-12.30 Ara
12.30-13.55 Öğle Yemeği
14.00-14.45 Erman Toroğlu ile Tecrübeler
14.45-15.00 Kahve Molası
15.00-15.45 Bölgesel Kış Semineri, Kıbrıs (1) (Kadir Tozlu, TFF-MHK Üyesi)
15.45-16.00 Kahve Molası
16.00-16.45 Bölgesel Kış Semineri, Kıbrıs (2) (Kadir Tozlu, TFF-MHK Üyesi)
16.45-17.00 Ara
17.00-17.30 MHK Talimatları (MHK Başkanı, Sadık Özbilgehan)

BRTK

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Son Güncelleme: 23.01.2019 16:32
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemSporHaberKTFFKış SemineriMHK
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