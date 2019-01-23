MHK kış semineri başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından organize edilecek olan KTFF-MHK Hakem Kış Semineri, 23-24 Ocak 2019 tarihlerinde Girne Grand Pasha Hotel’de gerçekleştirilecek. Seminerin açılışı 24 Ocak 2019 Perşembe günü saat 10.00’da gerçekleşecek. Söz konusu seminerde KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu açılış konuşmasında konuşacak.
Bu yıl Türkiye’den konukların da yer alacağı seminerde TFF MHK Başkanvekili Bedri Dölkeleş, TFF MHK Üyesi Kadir Tozlu, TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı, TFFHGD Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Şahin ve eski hakem Erman Toroğlu katılacak.
PROGRAM
|23 Ocak 2019, Çarşamba
|Saat
|Aktiviteler
|12.30-13.30
|Hakemlerin Hotele Girişi
|14.00-14.05
|Programın Tanıtımı
|14.05-14.45
|İlk Devrenin Analizi (MHK Başkanı, Sadık Özbilgehan)
|14.45-15.00
|Kahve Molası
|15.00-15.45
|Elle Oynamalar ve Ellerin Kullanımı (MHK Üyesi, Derviş Atakan)
|15.45-16.00
|Ara
|16.00-16.45
|BGŞ-UVA (DOGSO-SPA), Ceza Alanı Kararları, Mücadeleler
|16.45-17.00
|Kahve Molası
|17.00-17.45
|Tutmalar, Aldatmalar, Çatışma (MHK Üyesi, Derviş Atakan)
|17.45-18.00
|Ara
|18.00-18.45
|Oyunun Kuralları (MHK Üyesi, Derviş Atakan)
|19.00-22.00
|Akşam Yemeği
|24 Ocak 2019, Perşembe
|Saat
|Aktiviteler
|07.00-09.45
|Sabah Kahvaltısı
|10.00-10.30
|Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Konuşmalar
|10.30-11.00
|Kahve Molası
|11.00-12.00
|Unutulmuş Fotoğraflar (Bedri Dölkeleş, TFF-MHK Başkan Vekili)
|12.00-12.30
|Ara
|12.30-13.55
|Öğle Yemeği
|14.00-14.45
|Erman Toroğlu ile Tecrübeler
|14.45-15.00
|Kahve Molası
|15.00-15.45
|Bölgesel Kış Semineri, Kıbrıs (1) (Kadir Tozlu, TFF-MHK Üyesi)
|15.45-16.00
|Kahve Molası
|16.00-16.45
|Bölgesel Kış Semineri, Kıbrıs (2) (Kadir Tozlu, TFF-MHK Üyesi)
|16.45-17.00
|Ara
|17.00-17.30
|MHK Talimatları (MHK Başkanı, Sadık Özbilgehan)
BRTK
Son Güncelleme: 23.01.2019 16:32