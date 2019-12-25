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Michael Schumacher'in eşinden mesaj var

Formula 1'in efsane pilotlarından Michael Schumacher'in eşi Corinna, eşinin geçirdiği kazanın 6. yılında bir mesaj paylaştı. Mesaj Michael Schumacher'in'in hayranları arasında büyük yankı uyandı.

25 Aralık 2019 Çarşamba 16:47
Michael Schumacher'in eşinden mesaj var

İsviçre’de 6 yıl önce geçirdiği kaza sonrası uzun süredir tedavi gören Formula 1’in efsane ismi Michael Schumacher’in eşi Corinna’nın paylaştığı mesaj, sosyal medyada gündem oldu. Michael Schumacher’in sağlık durumu hakkında bilgi vermeyen Corinna’nın mesajı, yine de Alman efsanenin hayranlarını heyecanlandırmaya yetti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Büyük şeyler küçük adımlarla başlar. Bir araya gelen küçük parçalar, büyük bir mozaik oluşturur” ifadelerini kullanan Corinna, Michael Schumacher hayranlarını harekete geçirdi. Efsane ismin hayranları, ‘KeepFightingMichael’ başlığı ile sosyal medya sayfası oluşturmaya karar verdi. Hayranların bu kararı hakkında bir paylaşımda daha bulunan Corinna “Birlikte daha güçlüsünüz. Bu birleşme KeepFighting hareketinin etkisini arttırıyor. Bu hareket herkese ilham verecek” dedi.

Corinna Schumacher

Hayran sayfasını yöneten Reiner Ferling, Michael Schumacher’i yeniden halk arasında görmek istediklerini söylerken “Altı yıldır Michael Schumacher’in yeniden halkın içinde görüleceği günün umudunu taşıyoruz. Michael Schumacher’in emin ellerde olduğunu biliyoruz. Michael Schumacher, ona her koşulda destek olan bir aileye sahip olduğu için çok şanslı… Biz de hayranları olarak elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

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