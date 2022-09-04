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Michy Batshuayi çalışmalara başladı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi, özel program dahilinde çalışmalara başladı.

04 Eylül 2022 Pazar 18:15
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Michy Batshuayi çalışmalara başladı


Fenerbahçe günü izinli geçirirken, takıma yeni katılan Belçikalı santrfor Batshuayi, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde kendisine uygulanan özel program dahilinde çalıştı.

Takımın izin gününde çalıştı

Salonda gerçekleştirilen ısınma, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahaya geçen Batshuayi, koşunun ardından yoyo testine tabi tutuldu.

Sarı-lacivertli futbolcuya Atletik Performans Antrenörleri Carlos Bruno ve Marcio Sampaio eşlik etti.

Kayseri maçını tribünden takip etti

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'nin Kayserispor ile oynadığı karşılaşma öncesinde sarı-lacivertlilerin İngiltere Premier Lig devi Chelsea'den transferi Michy Batshuayi taraftarı selamladı.

Taraftarın tezahüratlarına alkışlarla karşılık veren Belçikalı futbolcu daha sonra karşılaşmayı takip etmek için tribündeki yerini aldı.

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeMichy Batshuayi
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