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Milan'da Montella'nın görevine son verildi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, teknik direktör Vincenzo Montella ile yollarını ayırdı.

27 Kasım 2017 Pazartesi 17:18
Milan'da Montella'nın görevine son verildi
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Kırmızı-siyahlı kulübün Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, Montella'nın işine son verildiği belirtilerek, takımın bundan sonraki dönemde PAF takımını çalıştıran Gennaro Gattuso'ya emanet edildiği aktarıldı.

Sezona milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da aralarında bulunduğu pek çok yıldız ismin transferi ve şampiyonluk umutlarıyla giren Milan, ligde 14 hafta sonunda topladığı 20 puanla 7. sırada bulunuyor.

Milan, ligde son olarak sahasında Torino ile yaptığı mücadeleden golsüz beraberlikle ayrılmıştı.

Montella, Haziran 2016'da Milan'ın başına geçmişti.

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