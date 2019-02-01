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Milli atletlerimiz İstanbul yolcusu

KKTC Milli Takımı’na seçilen YDÜ Sporcuları, İstanbul’da düzenlenecek Büyükler Türkiye Salon Şampiyonası’na katılmak üzere bugün adadan ayrılıyor.

01 Şubat 2019 Cuma 11:31
Milli atletlerimiz İstanbul yolcusu

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KKTC Milli Takımı’na seçilen YDÜ Sporcularından Dilek İyihasırcı, Mustafa Yorulmaz ve Cemkan Aslantaş antrenörleri Ferhat Sakallı ve Kafile Başkanı Halil Samani eşliğinde Türkiye Atletizm Federasyonunun 2-3 Şubat 2019 tarihleri arasında İstanbul’da düzenleyeceği Büyükler Türkiye Salon Şampiyonası’na katılmak üzere bugün adadan ayrılıyor.

YDÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Doç Dr. Hakan Atamtürk’Ü ziyarette bulunan sporculardan Dilek İyihasırcı 60 m ve 60 m engel, Mustafa Yorulmaz 60 m ve Uzun Atlama, Cemkan Aslantaş 60 m branşlarında mücadele edecek.

BRTK

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Anahtar Kelimeler:
KKTC Milli TakımıYDÜ SporcularıIstanbulBüyükler Türkiye Salon ŞampiyonasıSporHaberGündemKıbrıs
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