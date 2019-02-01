Milli atletlerimiz İstanbul yolcusu

’na seçilenndan Dilek İyihasırcı, Mustafa Yorulmaz ve Cemkan Aslantaş antrenörleri Ferhat Sakallı ve Kafile Başkanı Halil Samani eşliğinde Türkiye Atletizm Federasyonunun 2-3 Şubat 2019 tarihleri arasında’da düzenleyeceği’na katılmak üzere bugün adadan ayrılıyor.

YDÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Doç Dr. Hakan Atamtürk’Ü ziyarette bulunan sporculardan Dilek İyihasırcı 60 m ve 60 m engel, Mustafa Yorulmaz 60 m ve Uzun Atlama, Cemkan Aslantaş 60 m branşlarında mücadele edecek.