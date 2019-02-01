Milli atletlerimiz İstanbul yolcusu

YDÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Doç Dr. Hakan Atamtürk’Ü ziyarette bulunan sporculardan Dilek İyihasırcı 60 m ve 60 m engel, Mustafa Yorulmaz 60 m ve Uzun Atlama, Cemkan Aslantaş 60 m branşlarında mücadele edecek.
BRTK
KKTC Milli Takımı’na seçilen YDÜ Sporcuları, İstanbul’da düzenlenecek Büyükler Türkiye Salon Şampiyonası’na katılmak üzere bugün adadan ayrılıyor.
YDÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Doç Dr. Hakan Atamtürk’Ü ziyarette bulunan sporculardan Dilek İyihasırcı 60 m ve 60 m engel, Mustafa Yorulmaz 60 m ve Uzun Atlama, Cemkan Aslantaş 60 m branşlarında mücadele edecek.
BRTK