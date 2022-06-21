Çalışmalarına kampta devam edecek olan Metin Turunç, 27 Haziran Pazartesi günü adadan ayrılacak. Yine kaliteli ve anlamlı bir gecede ringe çıkacağını ifade eden Milli Boksör Metin Turunç, 29 Haziranda yapılacak olan boks karşılaşmasına kamp çalışmaları ile devam edeceğini ifade etti. Ünvanı ve kemeri korumanın tek düşüncesi olduğunu ifade eden Metin Turunç, bugün sabah(dün) kampa girdiğini ve çalışmaların kamp boyunca çift idmanla devam edeceğini sözlerine ekledi
Milli boksör Turunç, kampa girdi
29 Haziran Çarşamba günü kemer koruma maçına çıkacak olan milli boksör Metin Turunç bugün sabah yaptığı idman sonrasında antrenörü Dindar Gölçek nezaretinde kampa girdi.
21 Haziran 2022 Salı 19:10
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Son Güncelleme: 21.06.2022 19:16