Milli boksör Turunç, kampa girdi

Çalışmalarına kampta devam edecek olan Metin Turunç, 27 Haziran Pazartesi günü adadan ayrılacak. Yine kaliteli ve anlamlı bir gecede ringe çıkacağını ifade eden Milli Boksör Metin Turunç, 29 Haziranda yapılacak olan boks karşılaşmasına kamp çalışmaları ile devam edeceğini ifade etti. Ünvanı ve kemeri korumanın tek düşüncesi olduğunu ifade eden Metin Turunç, bugün sabah(dün) kampa girdiğini ve çalışmaların kamp boyunca çift idmanla devam edeceğini sözlerine ekledi