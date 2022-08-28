Künye
Kıbrıs 25
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Uyuşturucu zanlısı suçüstü yakalandı
Uyuşturucu zanlısı suçüstü yakalandı
İzinsiz botoks ve dolgu yapan kişiler mahkemeye çıktı
İzinsiz botoks ve dolgu yapan...
Polis denetiminde aracından çıkanlar şok etti!
Polis denetiminde aracından çıkanlar şok...
6'şar bin euroya Avrupa vaadi!
6'şar bin euroya Avrupa vaadi!
Eylem sırasında, Polisi darp etti!
Eylem sırasında, Polisi darp etti!
Flaş Haber
Büyük ikramiye devretti!
Kapat

Milliler Sırbistan'ı geçemedi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur I Grubu'ndaki ikinci maçında Sırbistan'a 79-72 kaybetti.

28 Ağustos 2022 Pazar 22:44
23 Okunma
Milliler Sırbistan'ı geçemedi


Basketbol FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. tur I Grubu ikinci maçında Türkiye, sahasında Sırbistan'a 79-72 mağlup oldu.

Bu sonuçla milli takım, elemelerde oynadığı 6. maçta 4. yenilgisini yaşadı. Sırbistan ise 3. galibiyetini elde etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya A Milli Takım'ın başantrenörü Ergin Ataman; Larkin, Cedi Osman, Furkan Korkmaz, Alperen Şengün, Ercan Osmani ilk beşiyle başladı.

Svetislav Pesic yönetimindeki Sırbistan ise Micic, Marinkovic, Lucic, Kalinic, Jokic ilk beşiyle parkede yer aldı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Sırbistan, Nikola Jokic'in çoğunluğu pota altından olmak üzere 11 sayı kaydettiği ilk periyodu 26-11 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Alperen Şengün'ün basketleriyle toparlanan Türkiye, 15. dakikada farkı 11 sayıya indirdi: 21-32. Son bölümde Jokic ile skor üreten ve farkı açan Sırbistan, Kalinic'in son saniyede uzun mesafeden kaydettiği dış atışla soyunma odasına 47-28 üstün gitti.

Karşılıklı basketler başlayan üçüncü periyotta Sırbistan, 23. dakikada farkı 21 sayıya çıkardı: 31-52. Bu bölümden sonra toparlanan ve 12-0'lık seri yakalayan milli takım, 26. dakikada farkı tek hanelere çekti: 43-52. Türkiye, farkı 7 sayıya kadar indirmesine rağmen son bölümde 3 sayı çizgisinin gerisinden kritik basketler bulan Sırbistan, son çeyreğe 65-55 önde girdi.
Dördüncü periyoda çok iyi başlayan ve seyircinin desteğini arkasına alan Türkiye, Cedi Osman'ın peş peşe kaydettiği basketlerle 37. dakikada skorda dengeyi sağladı: 71-71. Kalan bölümde basit hatalar yapan milliler karşısında kritik sayılar bulan Sırbistan, sahadan 79-72 galip ayrıldı.

Millilerimiz ikinci tur I Grubu’ndaki üçüncü maçında 10 Kasım Perşembe günü Belçika’yı konuk edecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yiğitcan Hekimoğlu, ENKA Türkiye şampiyonu...
Yiğitcan Hekimoğlu, ENKA Türkiye şampiyonu...
Yeşilova Kulübü'nün saha hasreti sona eriyor
Yeşilova Kulübü'nün saha hasreti sona eriyor
Fenerbahçe, Güney Kıbrıs’ta sahaya çıkacak!
Fenerbahçe, Güney Kıbrıs’ta sahaya çıkacak!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim