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Millilerimiz detayları paylaştı

Conifa Dünya Kupası’nda final maçında penaltılarda kaybederek İkinci olan KKTC Milli Takımı basın toplantısı düzenleyerek basının sorularını yanıtladı.

14 Haziran 2018 Perşembe 09:00
Millilerimiz detayları paylaştı

BRT Spor'un haberine göre, Conifa Dünya Kupası’nda final maçında penaltılarda kaybederek İkinci olan KKTC Milli Takımı basın toplantısı düzenleyerek basının sorularını yanıtladı. KTFF Başkan Vekili Orçun Kamalı, Milli Takım Teknik direktörü Mustafa Borataş ve takım kaptanları Serhan Önet ile Hasan Piro’nun katıldığı basın toplantısında organizasyonla ilgili detaylar aktarıldı.

KTFF Başkan Vekili Orçun Kamalı sürece Ocak ayında kuraların çekilmesiyle başladıklarını belirterek “30 Mayıs’ta Londra’ya gittik ve hemen ertesi gün maça çıktık. 23 futbolcu 3 teknik heyet, 3 idareci, 3 sağlık ekibi ile organizasyonda KKTC’yi tanıtmaya çalıştık” dedi.

Kamalı maç sahalarını seçerken Londra’da yaşayan Türklerin yoğun olduğu Enfield bölgesini seçtiklerini belirterek “orada sanki ev sahibi gibiydik. Londra Türkleri bizlere büyük destek oldular” dedi.

Kamalı yabancı basının ilgisinin büyük olduğuna vurgu yaparak Skysport, The Guardian, Times, Reuters gibi basın kuruluşlarının takımla röportajlar yaptığını söyledi. Kamalı tam bir milli takım gibi hareket ettiklerini ve milli takım duygusunun oluştuğunu söyledi.

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KKTC Milli Takım Teknik direktörü Mustafa Borataş ise 14 Mayıs’ta çalışmalara başladıklarını belirterek 30 Mayıs’a kadar çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Borataş bugüne kadar çalıştığı en uyumlu milli takım olduğuna vurgu yaparak “hiçbir oyuncum sorun çıkarmadı ve milli duyguyu hissetti” dedi.

Borataş oyuncularımızın bu tür organizasyonlara aç olduğunu ve önlerinin açıldığı zaman sınır tanımayacaklarını belirterek “bazı futbolcularımız turnuvada squatlar tarafından beğenildi” dedi.

Milli takım kalecisi ve takım kaptanlarından Hasan Piro ise Conifa’nın bazı kesimlerin alay ettiği gibi basit bir organizasyon olmadığını ve bazı takımlarda profesyonel oyuncuların yer aldığını söyledi.

Piro takım olarak ellerinden gelenin en iyisini yaparak KKTC’yi en iyi şekilde temsil ettiklerine vurgu yaparak “bu tür organizasyonlar motivasyonu artırıyor. Bu organizasyonların her yıl yapılacak olması ise futbolcu arkadaşların milli takıma girmek için performanslarına olumlu etki yapıyor” dedi.

Milli Takım kaptanlarından Serhan Önet ise bu tür organizasyonların artarak devam etmesinin ülke futboluna ışık gösterdiğini belirterek “bazı kesimler bu turnuvayı küçümseyerek alay etmektedirler.  Bu ortamı solumayan insanlar bu tür organizasyonları bilemezler. Ama biz bu milli duyguları bire bir yaşadık ve çok mutluyuz” dedi.

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