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Millilerimiz şampiyonluk için finalde!

Final maçını eski FIFA Kokartlı hakem Mark Klatenburg yönetecek.

08 Haziran 2018 Cuma 10:18
Millilerimiz şampiyonluk için finalde!

BRT Spor'un haberine göre, Conifa Dünya Kupası’nda mücadele eden KKTC Milli Takımımız geçen sene finalde kaybettiği Padanya’yı iki kez geriye düştüğü maçta son 10 dakikada bulduğu 2 golle 3-2 yenerek finale yükseldi.

KKTC Milli takımının 3-2 yenerek finale yükseldiği Padanya maçına hafta içi olmasına rağmen Londra’da yaşayan Türkler büyük ilgi gösterdi.

CONİFA Dünya Kupası yarı final maçını Londra medyasından birçok spor yazarı da izledi.

KKTC’nin oynayacağı Conifa Dünya Kupası final karşılaşması Cumartesi KKTC saati ile saat 20.00’de Karpatalya ile Enfield Stadı’nda oynanacak.

Final maçını eski FIFA Kokartlı hakem Mark Klatenburg yönetecek.

Dk.9 defansın arkasına atılan topla buluşan Kenan ceza alanı içerisinde kaleci ile karşı karşı kaldı, vuruşunda top direğin hemen üzerinden auta çıktı.

30. dakikada defansın arasına atılan topla buluşan Innocantinin pasıyla buluşan Mazazzotti topu yerden filelere gönderdi.0-1.
36.dakikada Kenan’ın sol taraftan getirdiği topu Halil Turan’a aktardı, Halil Turan’ın pasında topla buluşan Billy Mehmet topu filelere gönderdi.1-1.

45. dakikada ani gelişen Padanya atağında Panan soldan sıfıra inerek topu İnocenti’ye aktardı, İnnocenti’nin vuruşu gol oldu.1-2.
69.dakikada kornerden gelen topa Halil Turan iyi yükseldi, kafa vuruşunda top az farkla yan direkten auta çıktı.

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80.dakikada sağdan gelişen atakta kafalardan seken topu en son Halil Turan tamamladı ve topu filelere gönderdi.2-2.

84.dakikada Uğur soldan getirdiği topu ceza alanına doğru ortaladı, Billy Mehmet’in vuruşu gol oldu.3-2.

86.dakikada Salih Say orta alandan aldığı topla bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı, müsait pozisyonda aşırtma vuruş yapmaya çalışınca top kaleci Iwrdiero’da kaldı.

90+5. Dakikada Padanya’dan Gianluca Yasin Kurt’a yaptığı sert hareketten dolayı kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca KKTC Milli takımı sahadan 3-2 galip ayrılarak finale yükselen takım oldu.

KKTC Milli takımının 3-2 yenerek finale yükseldiği Padanya maçına hafta içi olmasına rağmen Londra’da yaşayan Türkler büyük ilgi gösterdi.

Maçı KKTC Londra temsilcisi Zehra Başaran da izledi.

CONİFA DÜnya Kupası yarı final maçını Londra medyasından birçok spor yazarı da izledi.

KKTC’nin oynayacağı Conifa Dünya Kupası final karşılaşması Cumartesi KKTC saati ile saat 18.00’de Enfield Stadı’nda oynanacak.

Final maçını eski FIFA Kokartlı hakem Mark Klatenburg yönetecek.

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