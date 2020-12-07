Millilerin Dünya Kupası Avrupa Elemelerindeki rakipleri belli oldu

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın Avrupa Elemelerine katılacak takımların grupları belli oldu.

Covid-19 salgını nedeniyle çevrimiçi gerçekleştirilecek kura çekimi İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlendi.

Türkiye, UEFA üyesi 55 ülkenin katıldığı kuraya ikinci torbadan katıldı. Ay yıldızlılar, G gurubunda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık takımlarıyla eşleşti.

Avrupa elemeleri formatı

Avrupa elemelerinde takımlar, 6'şarlı 5 ve 5'erli 5 gruba ayrılacak.

Takımlar, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak. Bu karşılaşmalar, gelecek yıl mart ile kasım ayları arasında oynanacak.

Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak.

Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.