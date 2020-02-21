Minderde Büyükler Ligi start alıyor

Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Büyükler Güreş Ligi, 23 Şubat Pazar günü yapılacak “Fikri Kanlıçay Büyükler Serbest Güreş Müsabakaları” ile başlıyor.
Geçtiğimiz yıl vefat eden eski güreşçi ve hakemlerimizden Fikri Kanlıçay adına yapılacak müsabakalar, saat 09,30’daki tartılar sonrası saat 10.30’da başlayacak.
Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonu’nda yapılacak müsabakalarda, Mertdoğan Soyalan, Oruç Ertürk, Kemal Bayraktar,Serkan Köse ve Ercan Köse, hakem olarak görev alacak.
Yeni sezonda Güreş Federasyonu Başkanı Hüseyin Kavaz, tüm sporcu, antrenör, hakem ve yöneticilere başarılar diledi.