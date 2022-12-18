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Minik yüzücülerden büyük başarı

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu sporcuları Mersin’de düzenlenen Ulusal Gelişim Projesi 12 Yaş Türkiye Finali’nde büyük başarılara imza atı.

18 Aralık 2022 Pazar 20:45
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Minik yüzücülerden büyük başarı



Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu sporcuları, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 16-18 Aralık 2022 tarihlerinde Mersin’de düzenlenen Ulusal Gelişim Projesi 12 Yaş Türkiye Finali’nde büyük başarılara imza atı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Erol Özçelik ve Masal Sarıca’nın gümüş madalya, Fatma Süngü ile Melis Elif İmil’in ise bronz madalya kazandığı duyuruldu.

Sporcuların skorları şöyle:

Erol Özçelik-Gümüş madalya

50m Kurbağalama 00:38.40 A2 Yaş Barajı

100m Kurbağalama 01:24.35 A2 Yaş Barajı

200m Kurbağalama 03:03.82 A1 Barajı

Masal Sarıca-Gümüş madalya

50m Serbest 00:31.91 A2 Barajı

100m Serbest 01:12.68 A1 Barajı

50m Sırtüstü 00:37.73 A1 Barajı

Fatma Süngü-Bronz madalya

200m kurbağalama 03:09.86 A1 Barajı 12 yaş Kuzey Kıbrıs Uzun Kulvar Rekoru

50m Kurbağalama 00:41.38 A1 Yaş Barajı

100m Kurbağalama 01:29.46 A1 Yaş Barajı

Melis Elif İmil-Bronz madalya

50m Kelebek 00:34.04 A1 Barajı

50m Serbest 00:32.58 A1 Barajı

200m Karışık 2:52.77 A1 Yaş Barajı

Son Güncelleme: 18.12.2022 21:50
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