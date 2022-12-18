Minik yüzücülerden büyük başarı

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu sporcuları, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 16-18 Aralık 2022 tarihlerinde Mersin’de düzenlenen Ulusal Gelişim Projesi 12 Yaş Türkiye Finali’nde büyük başarılara imza atı.
Federasyondan yapılan açıklamada, Erol Özçelik ve Masal Sarıca’nın gümüş madalya, Fatma Süngü ile Melis Elif İmil’in ise bronz madalya kazandığı duyuruldu.
Sporcuların skorları şöyle:
Erol Özçelik-Gümüş madalya
50m Kurbağalama 00:38.40 A2 Yaş Barajı
100m Kurbağalama 01:24.35 A2 Yaş Barajı
200m Kurbağalama 03:03.82 A1 Barajı
Masal Sarıca-Gümüş madalya
50m Serbest 00:31.91 A2 Barajı
100m Serbest 01:12.68 A1 Barajı
50m Sırtüstü 00:37.73 A1 Barajı
Fatma Süngü-Bronz madalya
200m kurbağalama 03:09.86 A1 Barajı 12 yaş Kuzey Kıbrıs Uzun Kulvar Rekoru
50m Kurbağalama 00:41.38 A1 Yaş Barajı
100m Kurbağalama 01:29.46 A1 Yaş Barajı
Melis Elif İmil-Bronz madalya
50m Kelebek 00:34.04 A1 Barajı
50m Serbest 00:32.58 A1 Barajı
200m Karışık 2:52.77 A1 Yaş Barajı