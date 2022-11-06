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Minikler Gelişim ligi turnuvası tamamlandı

KKTC Badminton federasyonun düzenlediği 29 Ekim Minikler Gelişim ligi turnuvasında geçen hafta tamamlandı.

06 Kasım 2022 Pazar 18:11
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Minikler Gelişim ligi turnuvası tamamlandı



10 kulübün katıldığı  turnuvada Güneş Spor Kulübü çekişmeli ve güzel müsabakalar çıkararak  güzel bir tecrübe edinerek turnuvayı tamamladılar. Güneş Spor Kulübü Başkanı Sadık GARDİYANOĞLU “ Tüm Çocuklar bizim geleceğimizi temsil ediyor. Her çocuğun spor ile iç içe olması için kulüp olarak elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklarımıza kazanmak ve kaybetmek yerine sevgi ve saygı çerçevesinde mücadele etmelerini ve spor yapmalarını aşılamak için herzaman onların yanında olarak yol göstermeye devam edeceğiz” diyerek turnuvaya katılan tüm sporcuları ve ailelerini tebrik etti. 

Güneş spor kulübü 
Antrenör: Nesil YUSUFOĞLU
Sporcular;
Aşkım Derin Bıçakçı
Mira Yüksel
Can Soykan 
Kıvanç Gezer

Son Güncelleme: 06.11.2022 19:18
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