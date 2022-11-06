Minikler Gelişim ligi turnuvası tamamlandı

10 kulübün katıldığı turnuvada Güneş Spor Kulübü çekişmeli ve güzel müsabakalar çıkararak güzel bir tecrübe edinerek turnuvayı tamamladılar. Güneş Spor Kulübü Başkanı Sadık GARDİYANOĞLU “ Tüm Çocuklar bizim geleceğimizi temsil ediyor. Her çocuğun spor ile iç içe olması için kulüp olarak elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklarımıza kazanmak ve kaybetmek yerine sevgi ve saygı çerçevesinde mücadele etmelerini ve spor yapmalarını aşılamak için herzaman onların yanında olarak yol göstermeye devam edeceğiz” diyerek turnuvaya katılan tüm sporcuları ve ailelerini tebrik etti.

Güneş spor kulübü

Antrenör: Nesil YUSUFOĞLU

Sporcular;

Aşkım Derin Bıçakçı

Mira Yüksel

Can Soykan

Kıvanç Gezer