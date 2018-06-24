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Miniklerde 1. Şerif ve Arda

Masa Tenisi’nde Omaç Başat Minik En İyi 8’ler turnuvası, Çarşamba akşamı saat 16.00’da oynanan karşılaşmalarla gerçekleştirildi.

24 Haziran 2018 Pazar 10:47
Miniklerde 1. Şerif ve Arda

BRT Spor'un haberine göre, Masa Tenisi’nde Omaç Başat Minik En İyi 8’ler turnuvası, Çarşamba akşamı saat 16.00’da oynanan karşılaşmalarla gerçekleştirildi.

Federasyon salonunda oynanan ve oldukça çekişmeli geçen maçlar sonucunda kürsü şu şekilde oluştu; Ödüller ise Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyon Başkanı Mustafa Bekiroğulları tarafından verildi.

Kızlar;

1-) Şerif Kuyucu

2-) Nihal Zorlu

3-) Alara Kaçar

4-) İlke Yücel

Erkekler;

1-) Arda Kantara

2-) Ada Olgun

3-) Demirhan Fahrioğlu

4-) Mertcan Aydemir

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