Mormenekşe mali yapısını oylayacak

Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü, 10 Ağustos Pazartesi günü, olağan mali genel kurulunu gerçekleştiriyor.
2019-2020 sezonu mali yapısının oylanacağı genel kurul, kulüp lokalinde saat 20:00’de başlayacak.
Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü, 10 Ağustos Pazartesi günü, olağan mali genel kurulunu gerçekleştiriyor.
Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü, 10 Ağustos Pazartesi günü, olağan mali genel kurulunu gerçekleştiriyor.
2019-2020 sezonu mali yapısının oylanacağı genel kurul, kulüp lokalinde saat 20:00’de başlayacak.