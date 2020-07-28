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Mormenekşe mali yapısını oylayacak

Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü, 10 Ağustos Pazartesi günü, olağan mali genel kurulunu gerçekleştiriyor.

28 Temmuz 2020 Salı 10:41
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Mormenekşe mali yapısını oylayacak

Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü, 10 Ağustos Pazartesi günü, olağan mali genel kurulunu gerçekleştiriyor.

2019-2020 sezonu mali yapısının oylanacağı genel kurul, kulüp lokalinde saat 20:00’de başlayacak.

Anahtar Kelimeler:
Mormenekşe Gençler Birliği Spor KulübüMormenekşe
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