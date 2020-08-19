MORMENEKŞEDE GÖREV KARŞILI’NIN

1.Lig takımlarından Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü 2020-2021 sezonu için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz akşam toplanan yönetim kurulu A takımın başına tecrübeli teknik direktör Mehmet Karşılı’nın getirilmesine karar verdi.

Tecrübeli teknik direktör ile her konuda anlaşan yönetim, Mehmet Karşılı’nın ligi çok iyi bilen bir teknik direktör olduğunu ve takıma çok büyük fayda getireceğine inandıklarını belirttiler.

Mehmet Karşılı’nın yardımcılığını ise takımda geçen sezon yardımcı antrenör olarak görev yapan Hüseyin Özbaysal yapacak.