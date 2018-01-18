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Mormenekşe’de imzalar atıldı

Mormenekşe’de daha önce anlaşmaya varılan Rıdvan Doymaz ve Sami Yahat ile imzalar atıldı.

18 Ocak 2018 Perşembe 12:09
Mormenekşe’de imzalar atıldı
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BRT Spor'un haberine göre, K-Pet 1.Lig ekiplerinden Mormenekşe’de daha önce anlaşmaya varılan Rıdvan Doymaz ve Sami Yahat ile imzalar atıldı.

Hedefini Süper Lig olarak belirleyen Mormenekşe’de, antrenör Ufuk Fırat’ın raporu doğrultusunda yapılan transferlerden Rıdvan Doymaz bonservisli, Sami Yahat ise kiralık olarak kadroya dahil edildi.

Kulüp asbaşkanı Hasan Kemal Sesigüzel daha önce Mormenekşe forması giyen Rıdvan ve Sami’yi kulübe kazandırdıkları için oldukça mutlu olduklarını belirtirken, transfer çalışmalarının transferin son gününe kadar devam edeceğini söyledi.

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