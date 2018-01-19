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Mormenekşe’ye takviye

K-Pet 1.Lig ekiplerinden Mormenekşe transferlerine devam ediyor.

19 Ocak 2018 Cuma 11:27
Mormenekşe’ye takviye
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BRT Spor'un haberine göre, Yerli transferde Kaya Mehmetçik’ten Rıdvan Doymaz ve Mağusa Türk Gücü’nden Sami Yahat’ı transfer eden Mormenekşe Takımı, yabancı kontenjanına bir futbolcu daha ekledi.

Kulübün eski başkanı Metin Menekşeli’nin girişimleri ile Türkiye Süper Amatör Ligi takımlarından Küçükköyspor’dan Ömer Furkan Yılmaz ile anlaşan Mormenekşe, böylece yabancı kontenjanını doldurmuş oldu. Forvet pozisyonunda oynayan futbolcunun transferi ile Mormenekşe forvet hattını daha da güçlendirmiş oldu.

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