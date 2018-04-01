MTG 2'nci yarıda gol olup yağdı: 4-2

BRTK SPOR'da ye alan habere göre; K-Pet Süper ligde orta sıralarda yer alan ve kafası tamamen Kupa’da olan K.Kaymaklı öne geçtiği karşılaşmada, Mağusa Türk Gücü’nün 2.yarıda sergiledi etkili futbola cevap veremeyince maçı Mağusa Türk Gücü 4-2 kazanarak play out bölgesinden bir adım daha uzaklaştı.

YER: Lefkoşa Atatürk Stadı

HAKEMLER: Hüseyin Eyyüpler, Cemal Sakallı, Ömer Doğru

K.KAYMAKLI: A.Duvarcı, Tuğrul, Berkem (Yusuf dk.46), Sercan, Uğur, M.Kaygısız (Yaşar dk. 69), Bayram (Turgut dk.46), Konan, H.Adal, Arsene, Frank

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ: Türkkan, Sami, Yasin, Kaan, Yusuf, Malik, Aziz (Arif Uysal dk. 45), Emre (M.Gürlü dk. 83), Omokofe (Nevzat dk. 46), Dinopeter, H.Turan

GOLLER: Dk. Dk. 7 ve 89 Uğur(K.Kaymaklı), Dk. 5+2 Dinopeter, dk. 53 ve 75 H.Turan, dk. 90+3 Arif Uysal(Mağusa Türk Gücü)

7. dakikadaki K.Kaymaklı atağında Uğur topla rakip ceza alanı içinde buluştu ve her zaman en iyi yaptığı işi yaparak topu filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

8. dakikada Mağusa Türk Gücü’nden Sami’nin kullandığı serbest vuruta Kaan topu filelere gönderdi. Ancak Kaan golden önce rakibine faul yaptığı gerekçesi ile gol geçerlilik kazanmadı.

45+2’nci dakikada skora denge geldi. Sağ taraftan Arif Uysal’ın ortasında Emre’den seken topa Dinopeter mükemmel vurup ve topu filelere gönderince Mağusa Türk Gücü 1-1’lik skoru yakalamış oldu.

53. dakikada Mağusa Türk Gücü’nden Yasin sağ taraftam mükemmel bir orta yaptı. H. Turan da ayni güzellikte bir kafa vuruşu ile topu ağlara yollayarak takımını deplasmanda 2-1 öne geçirdi.

54. dakikada sağ taraftan Emre’nin ortasında kaleci A.Duvarc’nın müdahale edemediği top H.Turan’ın önünde kaldı. Ancak H.Turan bu topu dışarı atınca Mağusa Türk Gücü bir golden oldu..

55. dakikada Mağusa Türk Gücü’nden Arif Uysal kaleye yaklaık 30 metreden çok sert vurdu, kaleci A.Duvarcı köşeden topu tokatlayarak kornere attı.

56. dakikada fark 2’ye çıktı. Bundan önceki pozisyonlarda olduğu gibi Mağusa Türk Gücü Yasin ile bir kez daha sağ taraftan geldi. Ortasında H.Turan topu önce kontrol ettikten sonra rahat bir vuruşla takımını 3-1 öne geçiren golü atmakta zorlanmadı.

57. dakikada fark 1’e indi. Uğur sol taraftan rakip ceza alanına girdikten sonra Yusuf’un müdahalesi ile yerde kalınca hakem penalty noktasını gösterdi. Uğur kendisinin ve takımının 2’nci golünü atarak skoru 2-3 yaptı.

90+3’ncü dakikada gelişen atakta Nevzat’ın pasında H.Turan sağ taraftan ceza alanına giren Arif’i gördü. Arif de topu filelere göndererek Mağusa Türk Gücü’nün deplasmandaki 4-2’lik galibiyetini belirlemiş oldu.

.