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MTG, Antalya’ya uçuyor

K-PET Süper Lig’de ilk devreyi lider tamamlayan Mağusa Türk Gücü, bugün devre arası kampı için Antalya’ya uçuyor.

03 Ocak 2019 Perşembe 12:32
MTG, Antalya’ya uçuyor

Son hafta alınan sonuçlar sonrasında ilk devreyi lider kapatan sarı yeşilli ekip 4 – 9 Ocak tarihleri arasında Antalya Grand Park Lara Otel’de kamp yaparak 2.devreye hazırlanacak.

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Kamp süresince teknik adam Ali Oraloğlu ve yardımcıları nezaretinde günde çift idman yapacak. Mağusa Türk Gücü takımında özellikle sezonun ilk devresinde faydalanılmayan Sami ve Şenol’un üzerinde durularak bu iki oyuncunun ikinci devreye hazır hale getirilmesini çalışılacak.

Kampa yabancı oyuncular ile birlikte tam kadro gidilecek.

BRTK

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Anahtar Kelimeler:
K-Pet Süper LigMtgAntalyaKampSporHaberGündemKıbrıs
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    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

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