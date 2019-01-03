MTG, Antalya’ya uçuyor

Son hafta alınan sonuçlar sonrasında ilk devreyi lider kapatan sarı yeşilli ekip 4 – 9 Ocak tarihleri arasında Antalya Grand Park Lara Otel’de kamp yaparak 2.devreye hazırlanacak.
Kampa yabancı oyuncular ile birlikte tam kadro gidilecek.
BRTK
K-PET Süper Lig’de ilk devreyi lider tamamlayan Mağusa Türk Gücü, bugün devre arası kampı için Antalya’ya uçuyor.
Son hafta alınan sonuçlar sonrasında ilk devreyi lider kapatan sarı yeşilli ekip 4 – 9 Ocak tarihleri arasında Antalya Grand Park Lara Otel’de kamp yaparak 2.devreye hazırlanacak.
Kampa yabancı oyuncular ile birlikte tam kadro gidilecek.
BRTK