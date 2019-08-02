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MTG Bolu’ya Çıkarma Yaptı

Geçtiğimiz yıl MTG’nin şampiyonluk kadrosunda yer alan Dinopeter, Adanaspor’u karıştırdı.

02 Ağustos 2019 Cuma 08:53
MTG Bolu’ya Çıkarma Yaptı

Geçtiğimiz yıl MTG’nin şampiyonluk kadrosunda yer alan Dinopeter, Adanaspor’u karıştırdı.

Gece operasyonu ile Bolu’daki Adanaspor kampından adeta kaçırılan Dinopeter, MTG’ye imza attı. Mağusa’da büyük sevinç yaratan ve “Koral Bozkurt’un camiaya bayram hediyesi” olarak isimlendirilen operasyon, Adana basınına konu oldu. 

MTG Yöneticileri Çağrı Aktuğ ve Kemal Mahirel, önceki gece sabaha yakın Dinopeter’i kamp merkezinden alarak, Mağusa’ya getirdi. Olaylı transfer, Adana cephesinde şok etkisi yarattı.

Adanaspor yönetimi, Dinopeter’e imza attırmak için beklerken, futbolcu eski takımı Mağusa Türk Gücü’nü seçti.

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Anahtar Kelimeler:
DinopeterAdanaspor
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