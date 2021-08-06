MTG'de Koral Bozkurt yeniden başkan

Mağusa Türk Gücü Olağan Genel Kurulu kulüp lokalinde yapıldı..

Divan Başkanlığını Mehmet Özerman’nın yaptığı Genel Kurul’da faaliyet ve Mali raporlar okunup aklandıktan sonra yapılan açık oylamam ile tek aday olan Koral Bozkurt tekrar başkanlığa getirildi.

Başkan Koral Bozkurt, yaptığı konuşmada Mağusa’nın surları içerisinden kurtulmanın zamanının geldiğini, her zaman şampiyonluk yarışı kovalayan bir kulüp olduklarını o nedenle adaya yakışır bir sahalarının ve kulüplerinin olması gerektiğine vurgu yaptı.