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MTG diriliyor: 2-1

Sezona kötü giren Mağusa Türk Gücü konuk ettiği Küçük Kaymaklı’yı 2-1 mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetine ulaşırken rakibine de liderliğe yükselme şansını tanımadı.

27 Kasım 2017 Pazartesi 11:06
MTG diriliyor: 2-1
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Havadis Spor'un haberine göre, K-PET Süper Lig’in 10. haftasında Mağusa Türk Gücü sahasında ağırladığı Küçük Kaymaklı’yı 2-1 mağlup etti.

Gazimağusa Canbulat Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 65’te Fırat ve 71. dakikada Arif kaydederken Kaymaklı’nın tek golü 54’te Uğur’dan geldi. Bu sonuçla MTG puanını 10 yaparak ligin dibinden çıkarken zirveyi ele geçirme fırsatını değerlendiremeyen Kaymaklı 18 puanda kaldı.

Maçın önemli anları

Dk.4: Uğur’un soldan ortasında Massa ön direkte sol ayağıyla vurdu top üstten auta gitti.

Dk.12: Fırat’ın kullandığı köşe vuruşunda Zokou kafayla vurdu üst direkten dönen topu savunma uzaklaştırdı.

Dk.35: Ceza sahası önünden kazanılan serbest vuruşu Fırat kullandı, barajı aşan top direkten döndü.

İlk devre golsüz sonuçlandı.

Dk.54: Sarki’nin ortasında Uğur arka direkte bom boş pozisyonda kafayla topu ağlara gönderdi. (0-1).

Dk.65: Fırat’ın direk kaleye yolladığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu. (1-1).

Dk.71: Sami’nin soldan ortasında Arif arka direkte vurdu ve top filelere gitti. (2-1).

Dk.85: Sağdan yapılan ortada Turgut Kaan arka direkte boş pozisyonda kafayla vurdu kaleci Türkkan gole izin vermedi.

Karşılaşma 2-1 MTG galibiyetiyle sona erdi.

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Son Güncelleme: 27.11.2017 11:16
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