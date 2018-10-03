MTG ile NEA Salamina Takımları Barış ve Spor Organizasyonunda bir araya geliyor

2 takımın 1yıldır sürdürdükleri temaslar ve karşılıklı ziyaretler sonucunda gerçekleşecek uluslararası organizasyona Gazimağusa Belediyesi de destek veriyor. Organizasyonla ilgili, Barış ve Spor Örgütünden Dış İlişkiler Sorumlusu Pauline Johanet, Uluslararası İlişkiler Ve Program Direktörü Irıs Clachoutsicos, Nea Salamina Takımı Asbaşkanı Yannos Hrisostomos, MTG Asbaşkanı Onursal Bozkurt ve takım yöneticileri Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti. Görüşme sonunda Gazimnağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile takımların yöneticileri sporun desteklenmesini simgeleyen beyaz kartı tutarak poz verdi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, Gazimağusa‘nın en büyük takımlarından biri olan MTG’nin Nea Salamina ile birlikte Stelios Vakfı’nın desteklediği barış ve spor organizasyonu içinde yer almasının kendilerini mutlu ettiğini, belediyenin bölge kulüplerine her zaman destek verdiğini, böylesi bir uluslararası boyutlu organizasyon için de aynı desteği vermeye devam edeceğini belirtti. Organizasyonda yer alan Nea Salamina takımına kendisini ziyareti için de teşekkür eden Başkan İsmail Arter, etkinliğin hayırlı olmasını diledi. Daha önceden başlayan karşılıklı ilişkilerin bundan sonra daha iyi duruma gelmesini de diledi.

Spor Ve Barış Örgütünden Dış İlişkiler Sorumlusu Pauline Johanet, organizasyonun barış ve spor üzerine odaklandığını, 2 futbol takımının yakınlaşmasını desteklediklerini ve böylece barışın desteklenmesini amaçladıklarını ifade ederek, Stelios Vakfı’nın inisiyatifi ile yapılacak organizasyona uluslararası bir örgüt olan Barış Ve Spor Organizasyonu’nun da dahil olduğunu, aynı zamanda yerel yöneticiler ve kamuoyunun da desteğine ihtiyaçları olduğunu belirtti. Organizasyona Yunanistan,Türkiye, kuzey ve güneyden de siyasilerin de katılması için davet yaptıklarını ifade eden Johanet, etkinliğin uluslararası spor günü olan 6 Nisan’a yakın bir tarihte yapılmasını istediklerini belirti. Johanet, esas amaçladıklarının barış olduğunu, sporun ise araç olduğunu da sözlerine ekledi.

Nea Salamina Takımı Asbaşkanı Yannos Hrisostomos ise, hem Gazimağusalılar hem de Belediye Başkanı İsmail Arter’in organizasyona olumlu yaklaşımlarının kendileri için memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, teşekkür etti.

MTG Asbaşkanı Onursal Bozkurt ise, bir yıldan beridir karşılıklı ziyaretler yaptıklarını, barış adına yapacakları maçla bundan sonra 2 toplumdan takımların daha çok yakınlaşmasına ve maç yapmasına öncü olmak istediklerini ifade ederek, Barış ve Spor Organizasyonu’nun öncülüğünde yapacakları organizasyonunun barışa teşvik açısından öneme sahip olduğunu söyledi. Bozkurt, Organizasyonda 8-12 yaşarası antrenörleri ile aynı gün etkinliklere katılacakları bilgisini verdi.