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MTG iyi başlamak istiyor

Şampiyonluğun güçlü 2 adaylarından MTG ile Yenicami, 23 Eylül Cumartesi günü ligin ilk haftasında karşı karşıya geliyor.

20 Eylül 2017 Çarşamba 13:06
MTG iyi başlamak istiyor

K-Pet Süper Lig’de 2017-2018 Sezonu müthiş bir karşılaşma ile başlayacak. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Yenicami, yaptığı flaş transferlerle yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Mağusa Türk Gücü’ne konuk olacak. Futbol severlerin büyük ilgi göstermesi beklenen karşılaşma 23 Eylül Cumartesi günü Mağusa Canbulat Stadı’nda oynanacak.

Kötü başlıyorlar

23 Eylül Cumartesi günü Mağusa Canbulat Stadı’nda kozlarını paylaşacak olan Mağusa Türk Gücü ile Yenicami’nin son 6 sezondaki ilk maçlarını incelediğimizde iki ekibin de lige genellikle kötü bir başlangıç yaptığını görüyoruz. Mağusa Türk Gücü, son 6 sezonda ligin ilk maçlarında sadece 1 galibiyet elde ederken, 5 de yenilgi aldı. Son şampiyon Yenicami ise son 6 sezonda 2 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken, 3 kez de yenildi. Geçtiğimiz sezon Mağusa Türk Gücü ligin ilk haftasında GAÜ Çetinkaya’ya 2-0, Yenicami ise Yalova’ya 1-0 mağlup olmuştu.

Son maçlarda Yenicami bariz üstün

Spor servisi, Mağusa Türk Gücü ile Yenicami arasında oynanan son 10 karşılaşmayı incelediğinde siyah beyazlıların bariz üstünlüğü sonucuna ulaştı. Son 10 karşılaşmada Mağusa Türk Gücü sadece 1 kez galip gelirken, Yenicami 8 kez galip geldi ve 1 maç da beraberlikle sonuçlandı. Canbulat Stadı’nda oynanan son 5 maçta Mağusa Türk Gücü 2015-2016 Sezonunda 3-2 galip gelirken, 1 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı, 3 karşılaşmayı ise Yenicami kazandı. Siyah beyazlılar, geçtiğimiz sezon Mağusa Türk Gücü’nü deplasmanda 4-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmişti.

Diyalog Gazetesi

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