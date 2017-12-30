MTG Sosyal Tesisi inşaatı başladı

Koral Bozkurt Başkanlığındaki Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü her geçen gün tesisleşme adına önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda MTG Sosyal Tesisi için ilk adım geçtiğimiz günlerde atıldı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, MTG Sosyal Tesisi inşaat alanına gelerek çalışmaları yerinde inceledi ve Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü Başkanı Koral Bozkurt’tan bilgi aldı.

Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü Sosyal Tesislerinin özellikleri:

Spor Salonu: 1.308.40 m2

Zemin Katta 4 Adet Kulüp-Dükkân: 1.760 m2

Sporcu Konaklama: 6 Kat / 38 Adet

Stüdyo Oda: 228 Adet