Havadis Spor'un haberine göre, Geçtiğimiz sezona şampiyonluk parolası ile başlayan ancak beklenen performansı sergileyemeyen ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Mağusa Türk Gücü, yeni sezon kadrosunu oluşturmak için transfer hazırlıklarını sürdürüyor.

Şenol Şoför ve Mehmet Erol’un İskele Gençler Birliği’nden transferlerini bitirme aşamasına gelen Türk Gücü, şimdi de rotasını Yenicami’ye çevirdi.

MTG Ünal’ı istedi, Yenicami vermedi

Mağusa Türk Gücü, Yenicami’nin yıldız oyuncusu ve şampiyonluğun önemli pay sahibi futbolcularından Ünal Kaya’ya talip oldu.

Milli Takım ve Yenicami’nin başarılı orta saha oyuncusunu transfer etmek isteyen Türk Gücü, Ünal için teklifini sundu ancak Yenicami yönetimi bu transfere onay vermedi.

Yusuf için cevap bekleniyor

MTG, Ünal’ın yanı sıra bonservisi Yenicami’de bulunan ve geçtiğimiz sezon kiralık olarak Binatlı forması giyen kaleci Yusuf Yontar için de siyah beyazlı kulübe teklif götürdü.

Ünal konusunda Yenicami’den olumlu cevap alamayan MTG, başarılı kaleci Yusuf Yontar’ı transfer etmek için cevap bekliyor.