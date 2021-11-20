MTG'ye yeni sponsor

Bir yılı kapsayacak anlaşmaya Mağusa Türk Gücü Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Özden Durdu ve Memorial Hastanesi Klinik Direktörü Barbaros Özkaptan imza koydu. Özkaptan, KKTC'nin en büyük camialarından birine sponsor olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Bu yolla, kulübün sağlık giderlerini en aza indireceklerini vurgulayan Özkaptan, "Sezon sonunda da inşallah MTG'mizi şampiyon olarak göreceğiz ve kutlamalarda yer alacağız" dedi.

da Memorial Hastanesi yetkililerine teşekkür ederek, Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Özden Durdu "Yolumuza güçlü bir sağlık sponsoru ile devam edeceğiz. Sakatlıksız ve sağlıklı bir sezon sonunda şampiyon olmak en büyük dileğimiz dedi.

Anlaşmanın ardından MTG forması, Özkaptan'a Mehmet Özden Durdu tarafından takdim edildi.