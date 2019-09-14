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MTG’de hedef yeniden çifte kupa

14 Eylül 2019 Cumartesi 11:31
MTG’de hedef yeniden çifte kupa

Mağusa Türk Gücü Kulüp Başkanı Koral Bozkurt, futbolda geçtiğimiz yılın çifte şampiyonu olan MTG’nin bu yılda tüm kupalara talip olduğuna dikkat çekti. 

Taraftara takıma destek için açık çağrıda bulunan Bozkurt, “Şampiyonluğa birlikte yürüyeceğiz”dedi.

Bozkurt, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Geçtiğimiz yılın çifte şampiyonu, Mağusamızın gururu #MTG.

Bugün ilk maçımıza çıkıyoruz. Tıpkı geçen sene olduğu gibi bu yılda da tüm kupalara talibiz.

Yönetimime güveniyorum. Hocama güveniyorum, futbolcu ekibime güveniyorum. Kentimizi kenetleyen, bizi tribüne çeken, “yönetim- futbolcu- taraftar” bir bütün olmamızı sağlayan MTG arması neredeyse, bu yıl da orada olacağız, Eminim.

Taraftar desteğinin bu yıl artarak devam etmesi en büyük isteğimiz olmakla birlikte, takımımızı da motive edecek en önemli etkendir.

Sahamızda ve deplasmanda, “ŞAMPİYON MTG” demek için hepinizi takımımızın yanında olmaya davet ediyorum.

2019-2020 Futbol sezonunda, sakatlığın az olduğu, centilmenliğin ön plana çıktığı bir yıl olmasını diliyorum.

İnanıyorum ki, taraftarımızın da desteği ile, şampiyonluklar daha kolay gelecek, sizlerle daha büyük anlam kazanacaktır...  #hedef10

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Son Güncelleme: 14.09.2019 13:12
Anahtar Kelimeler:
SporKıbrısGündemHaberşampiyonlukKupaKoral BozkurtMtgMağusa Türk Gücü
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