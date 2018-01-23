MTG’de Zokou şoku

BRT Spor'un haberine göre, Sezon başında Küçük Kaymaklı’dan transfer edilen takımın önemli isimlerinden Samuel Zokou, kimseye haber vermeden adayı terk etti. Yabancı oyuncunun adayı terk ettiğini önce öğrenen Mağusa Türk Gücü Başkanı Koral Bozkurt ve yöneticilerin bu durum karşısında şaşkınlık yaşadıkları bilgisi edinildi.

Ligin ilk devresinde 5 gol atan, daha sonra ise devre arasında Dipkarpaz’da gerçekleştirilen hazırlık kampına katılan Zokou’nun adadan ayrılma sebebinin ne olduğu henüz öğrenilemedi. Mağusa Türk Gücü’nde sezon başında adaya getirilen ve ligin ilk 2 maçında oynadıktan sonra aynı şekilde adadan ayrılan Izu Ibobo Azuka’nın ardından Samuel Zokou da kulüp yönetimine haber vermeden adadan ayrılan ikinci isim oldu.

Mağusa Türk Gücü, Cuma gecesi ikinci devrenin ilk maçında Yenicami’ye konuk olacak. MTG Yönetiminin bu konu sonrasında ne yapacağı merakla bekleniyor.