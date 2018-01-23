Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
118154
ALTIN
162.958
DOLAR
3.7918
STERLİN
5.2877
EURO
4.6424
Ölü kadın morgda doğum yaptı!
Ölü kadın morgda doğum yaptı!
Diyet yaparken nelere dikkat edilmeli?
Diyet yaparken bunlara dikkat!
Romatizma iç organları da etkiliyor!
Romatizma iç organları da etkiliyor!
Diş macunu sıtmayı tedavi edebilir!
Diş macunu sıtmayı tedavi edebilir!
İmplant yaptıranlar dikkat!
İmplant yaptıranlar dikkat!

MTG’de Zokou şoku

Süper Lig’in güçlü temsilcisi Mağusa Türk Gücü’nde şok yaşanıyor.

23 Ocak 2018 Salı 12:10
MTG’de Zokou şoku
banner10

BRT Spor'un haberine göre, Sezon başında Küçük Kaymaklı’dan transfer edilen takımın önemli isimlerinden Samuel Zokou, kimseye haber vermeden adayı terk etti. Yabancı oyuncunun adayı terk ettiğini önce öğrenen Mağusa Türk Gücü Başkanı Koral Bozkurt ve yöneticilerin bu durum karşısında şaşkınlık yaşadıkları bilgisi edinildi.

Ligin ilk devresinde 5 gol atan, daha sonra ise devre arasında Dipkarpaz’da gerçekleştirilen hazırlık kampına katılan Zokou’nun adadan ayrılma sebebinin ne olduğu henüz öğrenilemedi. Mağusa Türk Gücü’nde sezon başında adaya getirilen ve ligin ilk 2 maçında oynadıktan sonra aynı şekilde adadan ayrılan Izu Ibobo Azuka’nın ardından Samuel Zokou da kulüp yönetimine haber vermeden adadan ayrılan ikinci isim oldu.

Mağusa Türk Gücü, Cuma gecesi ikinci devrenin ilk maçında Yenicami’ye konuk olacak. MTG Yönetiminin bu konu sonrasında ne yapacağı merakla bekleniyor.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kiralık transfer tamamlandı
Kiralık transfer tamamlandı
Çağrı Lefke’de
Çağrı Lefke’de
Yetenekler taranıyor
Yetenekler taranıyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim