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Mukavemet Yol Koşusu bugün yapıldı

KKTC Atletizm Federasyonu ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı işbirliğinde her yıl organize edilen 1 Ağustos Mukavemet Yol Koşusu, bugün yapıldı.

01 Ağustos 2022 Pazartesi 20:15
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Mukavemet Yol Koşusu bugün yapıldı
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Kıbrıs’ın fethi, Türk Mukavemet Teşkilatı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıldönümleri çerçevesinde geleneksel olarak organize edilen koşu Boğazköy’deki Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı önünde başlayıp 16 kilometrelik mesafe sonunda Mücahitler Sitesi önünde tamamlandı.

Yarışı Büyük Erkekler genel sonuçlarda 0:54.17’lik derecesiyle Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Hakan Tazegül Birinci olarak tamamladı. İkincilik ve üçüncülük de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı sporcuları tarafından kazanıldı. Yusuf Gökalp 0:54.25’lik derecesi ile ikinci, Veli Atikoğlu 0:56.36’lık derecesi ile üçüncü olarak yarışı tamamladı.

Büyük Kadınlar genel sonuçlarda Mine Devrim 1:08.36’lık derecesi ile birinci olurken, Suna Evran Elmas 1:11.38 ile ikinci, Ayça Sağaltıcı ise 1:16.29’luk derecesi ile üçüncü oldu.

Büyük Erkekler Takım Sıralamasında ise Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı birinci, Tüfekçi Spor Kulübü ikinci, Emekli Polis Derneği ve Barış Kuvvetleri üçüncü olarak Mukavemet Yol Koşusunu tamamladı.

Yarışın ardından düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katılarak başarılı olan isimlere ödüllerini takdim etti.

Anahtar Kelimeler:
Mukavemet Yol KoşusuSporKoşu
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