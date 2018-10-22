Mustafa Cengiz: Ana hedefimiz, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadı'nda Bilyoner.com ile imzalanan sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'BENİ HER GÖREN, 'BAŞKANIM FORVET AL' DİYOR'

Kendisi ile fotoğraf çektiren hemen hemen bütün taraftarların 'başkanım forvet al' dediğini aktaran Cengiz, "Çok müthiş bir algı yönetimi yapıldı. Yapanları da tebrik ediyorum, haklılar. Bunu yapacağız. Kusursuz sorumluluk diye bir şey var. Bizim birçok şeyde kusurumuz yok ama sorumluluğumuz var. Aynı şeyleri tekrar söylediğim zaman 'Ağladın mı' diyorlar. Ağlamıyorum, gerçek bu. Geçmişten bir yükle geliyorsunuz. UEFA bunu söyleyince bunu bizim aleyhimize kullanıyorlar. 'Vay 147 milyon avro zarar ettin, ey UEFA bunları men et.' diye yine binlerce yazı gidiyor. Arkadaşlar, yaşamın gerçekleri var. Eğer biz yönetimi bugün alsaydık, kardaydık. Ancak öyle bir dünya yok, geçmişe bağlıyız. UEFA'nın standartlarına bağlı kalmaya mecburuz" açıklamasında bulundu.

​'BAZEN HER İSTEDİĞİNİZ OLMUYOR'

Mücadele ettikleri kulvarlarda kötü durumda olmadıklarını vurgulayan Cengiz, "Şu anda kulübümüz diplerde oynamıyor, kulübümüz en az gol atanlardan biri değil. Forvet olsa tabii ki daha iyi olurdu. Bazen her istediğiniz olmuyor. Bu dünyada her istediğinizin olması zaten cenneti de anlamsız kılar. Forvet transferi konusunda hocamızın talepleri önümüze geldiğinde hiçbir imzadan kaçmayız. Dünya çapında çok değerli bir teknik direktörümüz var. Onun getireceği hiçbir öneriye karşı çıkmadık, hiçbir imzadan da imtina etmedik, etmeyiz" yorumunda bulundu.

'GEREK OYUNCU İZLEME EKİBİMİZ, GEREK DE TEKNİK EKİBİMİZ BU KONUDA ÇOK CİDDİ ÇALIŞMALAR YAPIYOR

​Ara transfer döneminin zorluklarına değinen Galatarasay başkanı, "Ocak ayı transferleri genelde zor transferlerdir. Yani kendi kulüplerinde mutlu olmayanlar, beklentileri karşılamayanlara yöneliktir. Kulübünde oturmuş bir insanı kalkıp ara dönemde transfer edemezsiniz. Fakat gerek oyuncu izleme ekibimiz, gerek de teknik ekibimiz bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyor. Çünkü bizim sütten ağzımız yandı. Taraftar haklı olarak çok ciddi tepki verdi bize. Bu tepkiden ders aldık. İnşallah en iyisi olacak. Çarşamba günü Schalke 04 ile UEFA Şampiyonlar Ligi maçımız var. O maçta Türkiye ve Galatasaray için en iyi sonucu almayı diliyorum. Ana hedeflerimizden biri Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak. Bu dönem için konuşmuyorum ama hedefimiz ve stratejik vizyonumuz bu" ifadelerini kullandı.

'İKİ YIL İÇİNDE ZARARIMIZI SIFIRLAMAYI BEKLİYORUZ'

Mustafa Cengiz, UEFA ile yaptıkları anlaşmaya uyacaklarını dile getirerek, "Finansal açıdan borsaya kote şirketler içinde en iyi durumda olan firmayız. Son 3 aylık raporlamada Galatasaray 117 milyon, bir diğer rakibimiz 170 milyon, başka bir rakibimiz de 350 milyon lira zarar bildirdi. İnşallah bütün kulüplerimizin zararı azalır ve artıya geçerler. Biz önümüzdeki iki yıl içinde zararımızı sıfırlamayı düşünüyoruz. Eğer finansman ve kur farkı gideri olmasaydı 12 milyon avro artıdaydık. Biz UEFA kriterlerine uyacağız. Yıllardır ilk defa gerçekçi bir bütçenin içerisindeyiz. İnşallah bütün branşlarda taraftarlarımızın başını yere eğdirmeden kalıcı zaferlere ulaşırız. Bunun yeniden yapılandırmasını gerçekleştiriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

'STAD İSİM SPONSORLUĞU KONUSUNDA SAĞLAM GÖRÜŞMELERİMİZ VAR'

Stad isim sponsorluğu konusunda Türk Telekom ile yaptıkları anlaşmanın sonuna yaklaşılmasıyla ilgili bir soru üzerine Cengiz, "Hem stadın etrafına reklam almak hem de stadın isim sponsorluğu için çalışmalarımız var. Bu konuda irtibatlar devam ediyor. Zaten ilerleyen aylarda bunu göreceksiniz. Büyük konuşmamak gerekir. Kulüp yönetimleri, davalar, görüşmeler, süreç ve sözleşmelerde mutlak yoktur. Ancak bizim o konuda çok ciddi sağlam görüşmelerimiz var" şeklinde görüş belirtti.

'ŞU AN EN BÜYÜK DESTEĞİ NEF'TEN ALIYORUZ'

Mustafa Cengiz, inşaat firması Nef'in ana sponsorları olduğunu dile getirerek, "Şu anda en büyük desteği Nef'ten alıyoruz. Nef bu desteği vermeye devam edecek. Bana 'Ocak ayında transfer yaptığınızda yine Nef desteği mi olacak' şeklinde bir soru soruldu. Bu soru beni rahatsız etti. Galatasaray transferleri kendi olanakları doğrultusunda yapar. Herhangi bir kurum bize sponsor olacak diye yola çıkamayız. Nef de elinden geleni yapmakta. Emre Akbaba transferiyle ilgili yine elinden geleni yapacak." diye konuştu.