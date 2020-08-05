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Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması

"Teknik ekibin yazılı ve ısrarlı isteği üzerine Arda Turan ile anlaşmaya vardık"

05 Ağustos 2020 Çarşamba 17:14
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Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması

Mustafa Cengiz: Teknik ekibin yazılı ve ısrarlı isteği üzerine Arda Turan ile anlaşmaya vardık. Bizi 2 yıl üst üste şampiyon yapan teknik direktörümüz ve ekibinin isteği üzerine eski futbolcumuz ile yeniden bir aradayız. Her açıdan hayırlı olacağına inanıyorum. Herkes hata yapabilir, önemli olan bunlardan dönmektir. Geçmiş geçmişte kalmıştır.

Anahtar Kelimeler:
Mustafa CengizArda Turan
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