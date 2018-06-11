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Nadal, 11. kez Fransa Açık şampiyonu oldu

Toprak kort tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı ismi Rafael Nadal, Dominic Thiem'i yenerek 11. Fransa Açık şampiyonluğunu kazandı.

11 Haziran 2018 Pazartesi 15:57
Nadal, 11. kez Fransa Açık şampiyonu oldu

Fransa Açık Tenis Turnuvası (Roland Garros) tek erkekler finalinde Avusturyalı Dominic Thiem'i 3-0 yenen İspanyol Rafael Nadal, bu turnuvadaki 11. şampiyonluğuna ulaştı. Kariyerindeki 11. Fransa Açık şampiyonluğunu yaşayan Nadal, yeni bir rekoru da egale etti.

Başkent Paris'te düzenlenen sezonun 2. grand slam tenis turnuvasının son gününde, dünya 1 numarası Nadal ile 7 numaralı seribaşı Thiem finalde karşılaştı.

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RAKİBİNİ SET VERMEDEN YENDİ

İspanyol tenisçi, 2 saat 42 dakika süren maçta rakibini set vermeden yendi.

Açık dönemde bir grand slam turnuvasını en çok kazanan tenisçi unvanının sahibi Nadal, bu zaferiyle Avustralya Açık'ta 11 kez mutlu sona ulaşan Margaret Court'u yakaladı. Fransa Açık'a iki yıldır finalde veda eden 24 yaşındaki Thiem ise kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğu fırsatını kaçırdı.

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