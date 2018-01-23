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Nadal, Avustalya Açık'tan çekilmek zorunda kaldı

İspanyol tenisçi, Marin Cilic ile oynadığı çeyrek final maçında sakatlanarak turnuvadan çekildi

23 Ocak 2018 Salı 15:32
Nadal, Avustalya Açık'tan çekilmek zorunda kaldı
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İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Avustralya Açık çeyrek finalinde elendi.

İlk seti 6-3 Nadal kazandı. 2. seti aynı skorla alan Marin Cilic, durumu 1-1'e getirdi. Büyük çekişmeye sahne olan 3. seti, 72 dakika sonunda 7-6 kazanan Nadal, 2-1 öne geçti.

Nadal'ın sağ bacağındaki sakatlık nedeniyle tıbbi mola aldığı 4. seti, 6-2 üstün tamamlayan Cilic, mücadeleyi final setine taşıdı.

Sakatlığının etkisi iyice artan Nadal, 5. sette 2-0 geri düşmesinin ardından maçtan çekildi. Hırvat raket Cilic böylece 2010'dan sonra bir kez daha yarı finale çıktı.

İspanyol tenisçi Nadal ise 2009'da şampiyon olduğu, 3 kez de final oynadığı Avustralya Açık'a veda etmek zorunda kaldı.

Cilic, yarı finalde dünya klasmanının 49. sırasındaki Büyük Britanyalı Kyle Edmund'un karşısına çıkacak.

Cilic, 4. tur maçında, 10 numaralı seribaşı Pablo Carreno Busta'yı 6-7, 6-3, 7-6 ve 7-6'lık setlerle mağlup edip, Nadal ile eşleşmişti.

Sezon başında iyileştiği sakatlığı nükseden İspanyol tenisçinin üzgün olduğu görüldü.

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