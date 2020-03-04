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Napoli - Inter maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

İtalya'da hızlı şekilde yayılmaya başlayan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yarın TSİ 22.45'te Napoli ile Inter arasında oynanacak İtalya Kupası yarı final rövanş maçı ileri bir tarihe ertelendi.

04 Mart 2020 Çarşamba 15:20
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Napoli - Inter maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

İtalya Birinci Futbol Ligi Birliği'nin (Serie A) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; 

İtalya Kupası'nda yarın akşam TSİ 22.45'te Napoli'deki San Paolo Stadyumu'nda oynanması planlanan Napoli - Inter karşılaşmasının ülkede hızla yayılan koronavirüs (Covid-19) sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Napoli, Inter'in evi San Siro'da oynanan kupa yarı finali ilk müsabakasında sahadan 1-0 galibiyetle ayrılmıştı.

İtalya'da bu akşam TSİ 22.45'te oynanması gereken Juventus ile Milan arasındaki İtalya Kupası yarı final rövanş maçı da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. 

Anahtar Kelimeler:
ItalyaCovid-19Koronavirüs
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