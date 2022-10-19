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NBA başlıyor!

Basketbol severlerin uzun zamandır büyük bir heyecan ile beklediği NBA'in yeni sezonu bu gece başlıyor. İşte NBA'de yeni sezonun ilk maçı..

19 Ekim 2022 Çarşamba 20:23
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NBA başlıyor!



Basketbolseverlerin uzun zamandır beklediği gün geldi. NBA'de yeni sezon bugün gece oynanacak maçlar ile başlıyor.

Dünyanın en çok takip edilen ve en prestijli basketbol ligi olan NBA'de 2022-2023 sezonu Doğu Konferans'ında oynanacak olan Boston Celtics - Philadelphia 76ers maçı ile başlayacak.

NBA'de yeni sezon öncesi ligde bulunan bütün takımlar efsanevi basketbolcu Bill Russell'ın anısına 6 numaralı formalarını emekli edecek

Basketbolseverler NBA'in açılış maçının ve sezonun geri kalan maçlarının hangi kanaldan yayınlanacağını araştırıyor.

İşte NBA'de yeni sezonun açılış maçları

02:30 Boston Celtics - Philadelphia 76ers

05:00 Golden State Warriors - Los Angeles Lakers

NBA maçları hangi kanalda yayınlanacak?

NBA'de  2022-2023 sezonu maçları S Sport ve S Sport Plus kanallarından yayınlanacak.

Anahtar Kelimeler:
NBASporBasketbol
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