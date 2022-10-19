NBA başlıyor!

Basketbolseverlerin uzun zamandır beklediği gün geldi. NBA'de yeni sezon bugün gece oynanacak maçlar ile başlıyor.
Dünyanın en çok takip edilen ve en prestijli basketbol ligi olan NBA'de 2022-2023 sezonu Doğu Konferans'ında oynanacak olan Boston Celtics - Philadelphia 76ers maçı ile başlayacak.
NBA'de yeni sezon öncesi ligde bulunan bütün takımlar efsanevi basketbolcu Bill Russell'ın anısına 6 numaralı formalarını emekli edecek
Basketbolseverler NBA'in açılış maçının ve sezonun geri kalan maçlarının hangi kanaldan yayınlanacağını araştırıyor.
İşte NBA'de yeni sezonun açılış maçları
02:30 Boston Celtics - Philadelphia 76ers
05:00 Golden State Warriors - Los Angeles Lakers
NBA maçları hangi kanalda yayınlanacak?
NBA'de 2022-2023 sezonu maçları S Sport ve S Sport Plus kanallarından yayınlanacak.