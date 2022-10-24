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NBA'de bugün gece hangi maçlar

Bugün gece NBA'de oynanacak maçlar basketbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. İşte bugün oynanacak NBA maçları ve başlama saatleri..

24 Ekim 2022 Pazartesi 21:24
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NBA'de bugün gece hangi maçlar



NBA'de bu gece basketbolseverleri birbirinden keyifli mücadeleler bekliyor. NBA'de 2022-2023 sezonu geçtiğimiz hafta başlamıştı.

Doğu Konferansı ve Batı Konferansı'nda birbirinden zorlu takımlar mücadele ediyor. Basketbolseverler her maçı büyük bir keyifle takip ediyor.

Dünyanın en kaliteli ve zor ligi olarak kabul edilen NBA'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İşte pazartesiyi salıya bağlayan gece oynanacak NBA maçları..

İşte NBA'de bugünün maç programı

02:00 Philadelphia 76ers - Indiana Pacers

02:30 Miami Heat - Toronto Raptors

02:30 New York Knicks - Orlando Magic

03:00 Chicago Bulls - Boston Celtics

03:00 Memphis Grizzlies - Brooklyn Nets

03:00 Houston Rockets - Utah Jazz

03:00 Minnesota Timberwolves - San Antonio Spurs

05:00 Portland Trail Blazers - Denver Nuggets

Anahtar Kelimeler:
MaçNBASpor
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