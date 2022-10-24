NBA'de bugün gece hangi maçlar

NBA'de bu gece basketbolseverleri birbirinden keyifli mücadeleler bekliyor. NBA'de 2022-2023 sezonu geçtiğimiz hafta başlamıştı.
Doğu Konferansı ve Batı Konferansı'nda birbirinden zorlu takımlar mücadele ediyor. Basketbolseverler her maçı büyük bir keyifle takip ediyor.
Dünyanın en kaliteli ve zor ligi olarak kabul edilen NBA'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İşte pazartesiyi salıya bağlayan gece oynanacak NBA maçları..
İşte NBA'de bugünün maç programı
02:00 Philadelphia 76ers - Indiana Pacers
02:30 Miami Heat - Toronto Raptors
02:30 New York Knicks - Orlando Magic
03:00 Chicago Bulls - Boston Celtics
03:00 Memphis Grizzlies - Brooklyn Nets
03:00 Houston Rockets - Utah Jazz
03:00 Minnesota Timberwolves - San Antonio Spurs
05:00 Portland Trail Blazers - Denver Nuggets