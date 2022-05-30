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NBA'de finalin adı belli oldu

NBA Doğu Konferansı finali yedinci maçında Miami Heat'i 100-96 yenen Boston Celtics adını finale yazdırdı. 2010 yılından sonra ilk kez konferans şampiyonu olan Celtics, NBA finalinde Golden State Warriors'un rakibi oldu.

30 Mayıs 2022 Pazartesi 09:15
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NBA'de finalin adı belli oldu

NBA'de finalin adı belli oldu. Doğu Konferansı şampiyonu Boston Celtics, finalde Golden State Warriors ile karşılaşacak.

Miami'nin evinde oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanmayı başaran Boston Celtics, 7. maçta rakibini 100-96 mağlup etti.

Celtic'in yıldız oyuncusu Jayson Tatum 26 sayı, 10 ribaund ve 6 asistle oynadığı gecenin ardından konferans finallerinin MVP ödülünü aldı. Karşılaşmada Jaylen Brown ve Marcus Smart 24'er sayıyla galibiyet katkı verdi.

Boston Celtics'in 44 yaşındaki koçu Ime Udoka, çaylak sezonunda takımını NBA finaline taşıyan ilk isim oldu.

Miami Heat'te ise Jimmy Butler'ın 35, Bam Adebayo'nun 25 sayısı yeterli olmadı.

NBA FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Golden State Warriors - Boston Celtics arasındaki NBA finalleri 3 Haziran Cuma günü başlayacak.

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