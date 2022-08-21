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NBA'de yeni sezon programı

NBA'de 2022-2023 sezonunun takvimi belli oldu. Basketbol severlerin heyecanla beklediği NBA'in yeni sezonu 18 Ekim'de başlayacak. Final serisi ise 1 Haziran tarihinde olacak.

21 Ağustos 2022 Pazar 18:35
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NBA'de yeni sezon programı


Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde gözler ekim ayında başlayacak olan 2022-2023 yeni sezonuna çevrildi. Yeni transferlerle sezonun harika bir çekişmeye sahne olması bekleniyor.

İlk maçlar 18 Ekim'de

Basketbol severlerin heyecanla beklediği NBA'de, 2022-2023'ün takvimi de belli oldu. Buna göre sezon 18 Ekim'deki Philadelphia 76ers - Boston Celtics ve Los Angeles Lakers - Golden State Warriors karşılaşmalarıyla başlayacak.

NBA'de normal sezon 9 Nisan'da sona erecek. 11-14 Nisan tarihleri arasında Play-in maçları oynanacak.

15 Nisan'dan itibaren Play-off'lar başlayacak.

Finaller 1 Haziran'da başlıyor

Amerikan Basketbol Ligi'nin final serisi ise 1 Haziran tarihinde başlayacak

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NBASpor
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