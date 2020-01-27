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NBA efsanesi hayatını kaybetti

NBA'in efsanevi oyuncularından Kobe Bryant, helikopter kazasında yaşamını yitirdi.

27 Ocak 2020 Pazartesi 09:32
NBA efsanesi hayatını kaybetti

NBA’in efsane basketbolcusu Kobe Bryant hayatını kaybetti. 

Bryant'ın helikopter kazasında öldüğü bildirildi.

23 Ağustos 1978'de doğan Bryant liseden mezun olduktan sonra üniversiteye gitmemiş, doğrudan NBA'ye adımını atmıştı.

1996 NBA Seçmeleri'nde Charlotte Hornets tarafından 13. sıradan draft edilsen Kobe, daha sonra Lakers'a takas edilmişti. 

17 sezon boyunca NBA'de basketbol oynayan Kobe Bryant, 2012 yılında 30.000 sayı barajını aşmayı başaran en genç oyuncu olmuştu.

'Black Mamba' lakaplı oyuncunun kariyerinde 5 NBA şampiyonluğu bulunuyordu. 

Anahtar Kelimeler:
Kobe BryantNBA
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Taner "Yok F16" 2020-01-27 09:44:54

Başlık Uçak - Haber Helikopter. Allahınızı seversanız yükseldin bu işin kalitesini biraz yahu. az galdı vazgeçecem bu siteden.

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Salih 2020-01-27 10:36:11

Taner arkadaş vazgeçme, olur böyle şeyler. Bu siteden yorum yapabilme
olanağın var. Öteki siteler durumu ortada bir şeylerden korkuyorlar..

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