NBA logosuna Kobe Bryant’ı istediler

NBA ve Los Angeles Lakers’ın gelmiş gelmiş en büyük efsanelerinden biri olan Kobe Bryant, 13 yaşındaki kızı ile birlikte geçirdiği helikopter kazasında hayata gözlerini yumdu. Tüm dünyayı yasa boğan bu olay sonrası yıldız isimler, üzüntülerini paylaştı. Taraftarlar tarafından başlatılan bir kampanya ise Kobe Bryant’ı ölümsüzleştirmeye yönelik oldu.

Başlatılan imza kampanyasında NBA logosunda Kobe Bryant’ın slüetinin koyulması istendi. Kısa süre içinde milyonlarca insanın imzaladığı kampanya, oldukça etkili oldu. NBA’de oynayan Phoenix Suns oyun kurucusu Jamal Crawford ve Boston Celtics’in eski yıldızı Paul Pierce da kampanyaya destek veren isimler arasında yer aldı. Pierce, TMZ’ye yaptığı açıklamada “Basketbola ve bizim kuşağımıza etkisi inanılmaz derecede büyük bir isimdi. Ancak NBA logosuna Kobe Bryant’ı koyarak, O’nu sonsuza dek yaşatabiliriz” ifadelerini kullandı.

NBA’de 1971 yılından bu yana kullanılan logoda Los Angeles Lakers’ın eski efsanelerinden Jerry West’in silüeti yer alıyor.