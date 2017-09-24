Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104123
ALTIN
145.971
DOLAR
3.4910
STERLİN
4.7188
EURO
4.1702
Kendisiyle evlendi
Kendisiyle evlendi
Sonbahar enfeksiyonlarından korunmanın 7 yolu!
Ders zili çaldı enfeksiyon dönemi...
Maden suyunu bardaktan içmeyin!
Maden suyunu bardaktan içmeyin!
Çocuklar pes etmeyi 'ebeveynlerinden öğreniyor'
Sakın pes etmeyin!
Hamilelikte bulantı ve kusmaya dikkat
Hamilelikte bulantı ve kusmaya dikkat

NBA yıldızları Trump'a karşı: 'Seni serseri'

NBA yıldızı Lebron James, Trump'ın Beyaz Saray davetini geri çekmesinin ardından ABD Başkanına 'serseri' dedi...

24 Eylül 2017 Pazar 11:14
NBA yıldızları Trump'a karşı: 'Seni serseri'

Donald Trump, cumartesi günü Twitter'da yayınladığı mesajında, şampiyonluk ziyareti için Beyaz Saray'a gitmek istemediğini açıklayan Curry için, "Şampiyon bir takım için Beyaz Saray'ı ziyaret etmek büyük onurdur. Görünüşe bakılırsa Stephen Curry tereddüt ediyor. O halde davet geri çekilmiştir" ifadelerini kullandı.

Trump'ın söz konusu Tweet'i
 

Trump'ın mesajına, Curry'nin 'ezeli' rakibi Lebron James'ten ilginç bir yanıt geldi. James, Twitter'dan paylaştığı mesajında Trump'ı kastederek, "Seni serseri, Stephen Curry zaten gelmeyeceğini söylemişti. Yani ortada davet falan yok. Beyaz Saray'a ziyaret etmek sen oraya gelene kadar bir onurdu" diye yazdı. 

Lebron James'in ABD Başkanına yönelik bu ifadeleri tansiyonun artmasına neden oldu. 

 
"ZİYARET GERÇEKLEŞMEYECEK"


Golden State Warriors yönetimi de Trump'ın mesajının ardından yaptığı açıklamada, bir lig geleneği olarak Beyaz Saray'a yapmayı planladıkları şampiyonluk ziyaretinin bu koşullarda gerçekleşmesinin mümkün görünmediğini belirterek, takım olarak başkent Washington'a yapacakları ilk ziyarette, 'eşitlik, çeşitlilik ve birliktelik değerlerini vurgulayan etkinliklere katılacaklarını' aktardı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şeref Çiçek: "Futbol oynanacak ortamdan uzaklaşıldı"
Şeref Çiçek: "Futbol oynanacak ortamdan uzaklaşıldı"
Nefesleri kesen derbi Fenerbahçe'nin
Nefesleri kesen derbi Fenerbahçe'nin
Real Madrid, kendine geldi 1-2
Real Madrid, kendine geldi 1-2

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim