NBA yıldızları Trump'a karşı: 'Seni serseri'

Donald Trump, cumartesi günü Twitter'da yayınladığı mesajında, şampiyonluk ziyareti için Beyaz Saray'a gitmek istemediğini açıklayan Curry için, "Şampiyon bir takım için Beyaz Saray'ı ziyaret etmek büyük onurdur. Görünüşe bakılırsa Stephen Curry tereddüt ediyor. O halde davet geri çekilmiştir" ifadelerini kullandı.

Trump'ın söz konusu Tweet'i



Trump'ın mesajına, Curry'nin 'ezeli' rakibi Lebron James'ten ilginç bir yanıt geldi. James, Twitter'dan paylaştığı mesajında Trump'ı kastederek, "Seni serseri, Stephen Curry zaten gelmeyeceğini söylemişti. Yani ortada davet falan yok. Beyaz Saray'a ziyaret etmek sen oraya gelene kadar bir onurdu" diye yazdı.

Lebron James'in ABD Başkanına yönelik bu ifadeleri tansiyonun artmasına neden oldu.



"ZİYARET GERÇEKLEŞMEYECEK"



Golden State Warriors yönetimi de Trump'ın mesajının ardından yaptığı açıklamada, bir lig geleneği olarak Beyaz Saray'a yapmayı planladıkları şampiyonluk ziyaretinin bu koşullarda gerçekleşmesinin mümkün görünmediğini belirterek, takım olarak başkent Washington'a yapacakları ilk ziyarette, 'eşitlik, çeşitlilik ve birliktelik değerlerini vurgulayan etkinliklere katılacaklarını' aktardı.