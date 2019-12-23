NBA’de Raptors’tan tarihi geri dönüş

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Toronto Raptors, ikinci yarıda 30 sayı geri düştüğü Dallas Mavericks maçını 110-107 kazandı. Son Şampiyon Raptors, bitime 15 dakika kala 30, 4. çeyreğe ise 23 sayı geride girdiği Mavericks karşılaşmasından galip ayrılmayı başardı.

Kulüp tarihinin en büyük geri dönüşüne imza atan Raptors’ta Kyle Lowry, 20’si son periyotta olmak üzere 32 sayı atmasının yanı sıra 10 asist ve 8 ribaunt üretti. Ev sahibi Raptors’ta Chris Boucher 21 sayı, 7 ribaunt, Rondae Hollis-Jefferson da 18 sayı, 9 ribauntluk katkıda bulundu. Mavericks’te Jalen Brunson’ın 21 sayı, 9 asist, Kristaps Porzingis’in 19 sayı, 12 ribaunt, 3 blok ve Dwight Powell’ın 17 sayı, 9 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

BUCKS TUTULMUYOR

Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Milwaukee Bucks, konuk ettiği Indiana Pacers’ı 117-89 yenerek 31. maçında 27. galibiyetini aldı.

Bucks’ta Giannis Antetokounmpo 18 sayı, 19 ribaunt, 9 asist, George Hill 17 sayı, 9 ribaunt ve Brook Lopez 17 sayı, 8 ribauntla oynadı. Ersan İlyasova ise 3 sayı, 4 ribaunt üretti. Pacers cephesinde Domantas Sabonis 19 sayı, 18 ribaunt, 5 asist, Malcolm Brogdon da 10 sayı, 10 asistle “double double” yaptı.

SONUÇLAR

Toronto Raptors-Dallas Mavericks: 110-107

Boston Celtics-Charlotte Hornets: 119-93

Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 117-89

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers: 118-112

Los Angeles Lakers-Denver Nuggets: 104-128