Ne Ronaldo ne de Lewandowski!

Sabah'ın analiz haberine göre; Cyle Larin, Kanada Milli Takımı performansıyla Ronaldo, Lewandowski ve Lukaku gibi yıldızları geride bıraktı.

26 yaşındaki golcü, 2021'de Kanada Milli Takımı'yla çıktığı 10 maçta 11 gol atarak şu ana kadar milli takım formasıyla en çok gol atan oyuncu konumunda.

DAHA FAZLA ATTI

Larin, bu müthiş performansıyla milli takımlarda en çok gol atan dünya yıldızlarını da geride bıraktı. Kanadalı yıldız, 2021'de 9 gol atan Cristiano Ronaldo ve Romelu Lukaku ile 7 gol atan Robert Lewandowski'den daha çok gol atmayı başardı.

PERDEYİ AÇTI

Geçen sezon 45 resmi maçta 23 gol atıp, 6 asist üreten Larin, bu sezona da golle başladı. Beşiktaş'ın ilk hafta 3-0 kazandığı Rize maçında Larin 2021-22'nin siftahını yaptı.