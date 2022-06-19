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Neden dövme yaptırmadığı ortaya çıktı

Sahadaki futbolu kadar yaşam şekliyle de sık sık gündeme gelen Cristiano Ronaldo vücuduna dövme yaptırmayan futbolcular arasında yer alıyor. Sakal bırakmaya da karşı olan Portekizli yıldızın bu tutumunun arkasındaki nedenler de ortaya çıktı.

19 Haziran 2022 Pazar 22:27
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Neden dövme yaptırmadığı ortaya çıktı
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Çok sık kan veren Ronaldo'nun enfeksiyon riskine karşı dövme yaptırmadığı belirtildi. Öte yandan dünyaca ünlü golcünün hem genç gözükmek hem de bir jilet markasının yüzü olmasından dolayı sakal bırakmadığı öne sürüldü.

Futbol otoritelerinin bir kısmı tarafından dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olarak gösterilen Cristiano Ronaldo'nun neden dövme yaptırmadığı ve sakal bırakmadığı ortaya çıktı.

ENFEKSİYON RİSKİNE KARŞI DÖVME YAPTIRMIYOR
Akşam'ın haberine göre, 2017'de iki kez kan verdiğini sosyal medya hesabından duyuran Cristiano Ronaldo, eski takım arkadaşı Carlos Martin'in oğlu için düzenli olarak kan iliği veriyor. Portekizli yıldız yaptığı açıklamada, "Martins'in oğlunun durumunun karışık olduğunu biliyorduk ve bütün takım ona yardımcı olmaya çalışıyor. Bir çok insan ilik vermenin zor bir şey olduğunu düşünüyor ama kan vermekten farklı değil." ifadelerini kullanmıştı. Sık sık kan veren Portekizli yıldız, kan bağışına engel olmaması için dövme yaptırmıyor. Bilindiği üzere, dövme yaptıran kişi enfeksiyon riski nedeniyle en az 12 ay boyunca kan veremiyor.

ÜNLÜ BİR JİLET MARKASININ YÜZÜ
Cristiano Ronaldo'nun neden sakal bırakmadığına dair birçok söylenti var. Bir kesim Portekizli yıldızın genç görünmek için böyle bir tercihte bulunduğunu iddia ederken, belli bir kesim de oyuncunun bir jilet markasının sponsor yüzü olması sebebiyle sakal bırakmadığını öne sürüyor. Sadece 2018 Dünya Kupası'nda keçi sakalı bırakan Ronaldo, bunu da Quaresma ile girdiği bir iddia sonrası yaptığını açıklamıştı.

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