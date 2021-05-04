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"Neden şampiyon olmayı hak ettiğimizi herkese göstereceğiz"

Beşiktaş'ın Kanadalı golcüsü Cyle Larin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

04 Mayıs 2021 Salı 11:57
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"Neden şampiyon olmayı hak ettiğimizi herkese göstereceğiz"

"Takım iyi oynadığı zaman ben de iyi oluyorum. Sezon başından bu yana iyi olmak için çok çalışıyorum. Fizik olarak geliştiğimi biliyorum. Belçika'dan buraya hazır geldim ve neler yapabileceğimi gösterdim."

"Kısa sürede çok fazla maç oynadık. Şampiyonluğa giden yolun nasıl olduğunu biliyoruz ve şampiyon olana dek de bunu yapmaya devam edeceğiz. Didier Drogba benim idolüm. Çocukken hep onu izlerdim."

"Sergen Yalçın'ın kendi bir tarzı var. Başka bir teknik direktörle kıyaslanamaz. Umarım Mourinho, Klopp, Guardiola'dan da iyi olur. Bize güveniyor, özgürlük tanıyor. Daha iyi olmasını isterim"

Benim nerede oynadığım çok fark etmez, sol kanat, hücum ya da forvet... Her yerde oynarım her yerde gol atarım." Beşiktaş şampiyon olacak mı?' sorusuna Cyle Larin: "Umarım, inşallah."

"Aboubakar'ın varlığı beni pozitif anlamda etkiliyor. O yokken farklı oynadığım gerçek ama onun varlığı, işlerimizi kolaylaştırıyor. İyi bir uyumumuz var. Takım olarak zaten uyumluyuz."

"Hatay maçındaki gol sevincim, maçı bitirdiğimiz yönündeydi. Umarım en kısa sürede ligi de bitiririz. Taraftarlarımızı çok özledim. Onların olması performansımıza da olumlu yansıyordu."

"Benim için gol krallığından öte şampiyonluk daha önemli. Umarım şampiyon olacağız, inşallah."

"Atiba benim kariyerimde çok önemli bir yere sahip. Buraya gelmemde yardımcı oldu. Saha dışında da bana baba gibi davranıyor. Hayatım her anında bana çok önemli etkisi olan birisi."

"Derbi, bir final gibi olacak. Savaşacağız, savaşmaya devam edeceğiz ve neden şampiyon olmayı hak ettiğimizi herkese göstereceğiz."

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